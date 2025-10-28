Open Day all’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo: le giornate

CASTELVETRANO – L’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo apre la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado nelle giornate di OPEN DAY del

  • 11 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Scuola dell’Infanzia – plesso Verga, Via F. Centonze (ex via Scinà);
  • 12 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Scuola dell’Infanzia – plesso Lombardo Radice, Largo Ungheria;
  • 12 Novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Scuola Primaria – plesso Lombardo Radice, Piazza Martiri d’Ungheria;
  • 13 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria plesso Dante Alighieri, Piazza Dante Alighieri, 1;
  • 14 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Scuola dell’Infanzia – plesso Benedetto Croce, Piazza B. Croce;
  • 14 Novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Scuola Primaria – plesso Verga, Via F. Centonze (ex via Scinà);
  • 18 Novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Scuola Secondaria di I grado – plesso Pappalardo, Piazzale Ungheria;
  • 19 Novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Scuola Secondaria di I grado – plesso Medi, Via Palazzotto Tagliavia;
    Sarà un’ottima occasione di incontro tra scuola, famiglie e futuri alunni che potranno partecipare ai laboratori e conoscere l’offerta formativa.

Pubblicato

in

,

da

Dino

Tag:

,