ERICE – Domenica 22 gennaio, alle ore 16, si terrà l’Open Day all’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, nella sede centrale di via Barresi. Un appuntamento importante e tradizionale, per presentare le opportunità formative della scuola e accompagnare i giovani studenti in una scelta consapevole e coerente con le proprie aspettative e attitudini. Il 22 gennaio, oltre alla presentazione dell’offerta formativa, è in programma anche la conclusione del progetto “#Alimenti-Amo-Ci”, che ha coinvolto le scuole media del territorio sull’educazione alimentare e i sani stili di vita, impegnando gli studenti in attività di continuità didattica e nei laboratori enogastronomici e scientifici, di chimica degli alimenti che si sono tenuti a scuola nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. “I ragazzi – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – si sfideranno ai fornelli distribuiti nelle rispettive squadre rappresentative delle loro scuole di appartenenza per il momento finale, alla presenza dei loro compagni, familiari e di quanti vorranno assistere, che vedrà assegnare il 1°, 2° e 3° posto alla scuole vincitrici. Contestualmente ci sarà una gara di barman legata al tema centrale della salute e delle bevande salutari. Un doppio coinvolgimento dunque tra studenti di cucina e sala incentrato sull’educazione alimentare e la buona cucina legata al territorio. Un modo diverso, anche entusiasmante, per mostrare le caratteristiche della scuola e le materie di studio in vista della scelta per il futuro”.