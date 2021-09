Operazione “Araldo”, il plauso di Confcommercio Palermo a magistratura e forze dell’ordine

PALERMO – “Magistratura e forze dell’ordine, a cui rivolgiamo un plauso convinto, confermano il loro impegno in prima linea per arginare gli episodi di estorsioni e usura che rischiano di dilagare ulteriormente sfruttando la disperazione delle persone. Occorre blindare l’economia reale ed evitare che la criminalità organizzata possa sostituirsi agli imprenditori, impossessandosi a basso costo […]

PALERMO – “Magistratura e forze dell’ordine, a cui rivolgiamo un plauso convinto, confermano il loro impegno in prima linea per arginare gli episodi di estorsioni e usura che rischiano di dilagare ulteriormente sfruttando la disperazione delle persone. Occorre blindare l’economia reale ed evitare che la criminalità organizzata possa sostituirsi agli imprenditori, impossessandosi a basso costo delle loro aziende ed esercitando così in modo sempre più capillare il controllo sul territorio. L’operazione di oggi in provincia di Palermo è l’ennesima importante iniezione di fiducia, specialmente in questo momento in cui l’economia è provata da due anni di pandemia”.

Lo ha detto Patrizia Di Dio a commento dell’operazione “Araldo” che ha portato all’arresto di 10 persone.