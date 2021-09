Opere abusive. Sanzionata dai carabinieri una società

TRAPANI – Nella giornata di ieri (22 settembre) i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura – Nucleo Cites – distaccamento Trapani hanno sanzionato un uomo di 32 anni per l’illecito di realizzazione abusiva di opere che non necessitano di concessione edilizia ma esigono l’approvazione dell’ente gestore. Nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio […]

TRAPANI – Nella giornata di ieri (22 settembre) i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura – Nucleo Cites – distaccamento Trapani hanno sanzionato un uomo di 32 anni per l’illecito di realizzazione abusiva di opere che non necessitano di concessione edilizia ma esigono l’approvazione dell’ente gestore.

Nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati ambientali nelle zone di Paceco Frazione Nubia, loc. Salinella i Carabinieri Forestali accertavano che all’interno della riserva naturale orientata “Saline di Trapani e Paceco“, erano in corso alcuni lavori consistenti nella realizzazione di un argine all’interno della salina denominata “Salinella”. Da accertamenti emergeva che i predetti lavori erano stati avviati da una società senza il preventivo nulla osta rilasciato dall’ente gestore, per questa violazione i militari dell’Arma procedevano ad elevare una sanzione amministrativa per un importo di circa € 500 a carico dell’amministratore della società in questione.