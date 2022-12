Opposizione boccia il bilancio consolidato. Consiglieri M5S: “Ennesimo danno alla Città”

CASTELVETRANO – L’opposizione non ha approvato ed ha bocciato il bilancio consolidato 2021, “tenendo ancora una volta – affermano i consiglieri M5S – una posizione contro la Città. La mancata approvazione arreca un danno notevolissimo alle casse dell’Amministrazione in termini temporali, in quanto vi sono tanti trasferimenti, che aspettavano l’esito di questa approvazione, così come […]

CASTELVETRANO – L’opposizione non ha approvato ed ha bocciato il bilancio consolidato 2021, “tenendo ancora una volta – affermano i consiglieri M5S – una posizione contro la Città. La mancata approvazione arreca un danno notevolissimo alle casse dell’Amministrazione in termini temporali, in quanto vi sono tanti trasferimenti, che aspettavano l’esito di questa approvazione, così come del bilancio 2022/2023/2024. Invece, si assiste ancora una volta, in maniera compatta ed artificiosa, all’ennesima bocciatura, nonostante le dichiarazioni precise del capogruppo M5S Antonino Manuzza. Senza alcun criterio, oggi è stato bocciato un atto importante e fondamentale per la Città”.

I Consiglieri M5S esprimono il proprio disappunto e coesi condannano la condotta delle opposizioni, durante il Consiglio comunale, tenutosi nella giornata odierna (15 dicembre) e affermano:

“Ora basta. Crediamo sia venuto il momento di dire basta. Basta a chi in maniera strumentale volta costantemente le spalle alla Città. Basta a chi, attraverso il modo becero di far politica, non provoca altro che ritardi amministrativi. Basta. Anche oggi, abbiamo assistito ad interventi teatrali, che rasentano la comica. E intanto, la Città attende e si allontana la stabilizzazione dei precari e le nuove assunzioni di personale, bloccate dalla mancata approvazione odierna”.