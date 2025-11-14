Opposizioni Ars pronte a governare: mozione di sfiducia a Schifani

PALERMO – Da San Martino delle Scale arriva un messaggio netto: le opposizioni sono unite. Secondo M5S, PD e Controcorrente, “il Presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse”.

Per questo motivo, dopo il “ritiro” di due giorni alle porte di Palermo è stata decisa la presentazione di una mozione di sfiducia firmata dai 23 deputati dei gruppi di opposizione.

I tre gruppi si rivolgono a tutti gli altri parlamentari regionali: “Mandiamo un messaggio chiaro: è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità”.

“Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo”.

Le opposizioni ribadiscono che la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale.

“È il momento della responsabilità — concludono — e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione”.