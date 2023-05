Orienteering Tour, “Sulla rotta dei Fenici”: esperienza originale e interessante per gli alunni dell’I. C. Radice-Pappalardo

SELINUNTE – Stimolante e costruttiva è stata l’esperienza vissuta dagli alunni delle classi 1^ sezioni F-G-H del plesso E. Medi dell’I. C. Lombardo Radice Pappalardo, che il 2 maggio hanno avuto l’opportunità di realizzare all’interno del Parco Archeologico di Selinunte. È stata un’iniziativa dei docenti organizzare questa uscita sul territorio in un più ampio contesto di promozione dei valori identitari e della sostenibilità ambientale. Infatti sensibilizzare i giovani sul valore del patrimonio culturale e naturale della propria regione, rappresenta un’importante occasione per promuovere uno sviluppo sostenibile, che tenga conto delle necessità della comunità e dell’ambiente.

L’obiettivo di questa uscita didattica è stato quello di far conoscere ai giovani studenti il valore inestimabile del patrimonio culturale, monumentale e paesaggistico del territorio, ma in modo divertente ed innovativo; accompagnati dai docenti Giacalone, Assenza e Giammarinaro, gli alunni hanno avuto modo di esplorare il parco archeologico, che rappresenta uno dei siti più importanti della Sicilia e del bacino del Mediterraneo. Con la tecnica dell’orienteering, tramite un road book, con una mappa muta del parco senza indicazioni sui sentieri o sui monumenti presenti, il compito dei giovani esploratori era quello di orientarsi e di trovare il percorso corretto per visitare tutti i punti di interesse, spingendoli ad utilizzare al meglio le proprie capacità cognitive e di orientamento.

L’attività di orienteering tour ha rappresentato un’occasione per apprendere i numerosi aspetti della cultura antica, avere informazioni sulla storia del parco archeologico, sui monumenti e sui siti archeologici presenti, oltre che conoscere le tecniche di costruzione dei templi, la vita quotidiana dei greci, le credenze religiose e molte altre curiosità; ancora hanno osservato le caratteristiche naturali del territorio, la flora e la fauna locali, e hanno potuto ammirare la bellezza paesaggistica del parco, che si estende su una vasta area costiera e che comprende anche una parte di riserva naturale.

L’orienteering è uno sport che consente, attraverso il superamento di un percorso in natura, utilizzando una mappa e una bussola per trovare i punti di controllo, di sviluppare le capacità di orientamento e di problem solving, nonché di consolidare le conoscenze sul territorio ed apprezzare il valore della collaborazione e del lavoro di squadra, essenziali per superare le difficoltà del percorso.

L’esperienza è stata molto apprezzata dagli studenti, che hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova e di imparare divertendosi; inoltre essa ha fatto maturare la consapevolezza che si può apprezzare un sito archeologico in modo diverso e coinvolgente, in modo da scoprire la bellezza degli aspetti salienti del proprio patrimonio culturale ed ambientale, a tal punto da sentire la necessità di preservarlo e valorizzarlo al meglio.