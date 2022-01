“Ormai la situazione…è fuori controllo!”

di Antonino Bencivinni Sono veramente tanti e crescono in modo esponenziale i numeri dei colpiti da coronavirus in provincia di Trapani ed a Partanna in particolare. Sono quasi trecento i contagiati ufficiali in questo piccolo centro della Valle del Belice; quelli ufficiosi sono certamente di più. Questi numeri qui non si sono mai […]

di Antonino Bencivinni Sono veramente tanti e crescono in modo esponenziale i numeri dei colpiti da coronavirus in provincia di Trapani ed a Partanna in particolare. Sono quasi trecento i contagiati ufficiali in questo piccolo centro della Valle del Belice; quelli ufficiosi sono certamente di più. Questi numeri qui non si sono mai registrati e nella stessa prima ondata il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, potè affermare con soddisfazione, nei suoi numerosissimi videomessaggi al pubblico, che a Partanna non c’erano contagiati, (la frase conclusiva di buon auspicio era: “A Partanna nessun caso di positività”). Oggi purtroppo, come del resto altrove, la situazione è notevolmente cambiata al punto che lo stesso sindaco ha preannunciato che nel caso del passaggio della Sicilia in zona rossa emetterà un’ordinanza di chiusura delle scuole anche in mancanza di analoghe disposizioni nazionali e regionali. Lodevole la volontà di intervento risolutivo da parte del sindaco che, tuttavia, ha evidenziato con le sue affermazioni una volontà, diciamo così, “autoritaria” che ci ricorda i modi degli sceriffi classici: è forse un comportamento dettato dalla gravità della situazione pandemica oppure politicamente potrebbe essere qualcos’altro?.