Ospedale Corleone: Chinnici (Pd), governo regionale si limita ad ammettere la carenza di personale

PALERMO – “L’assessore della salute, Giovanna Volo, rispondendo ad una interrogazione che abbiamo presentato nel dicembre scorso, si è limitata questa settimana all’Ars ad ammettere la carenza di personale presso l’ospedale di Corleone, che sta causando pesanti disagi alla popolazione del comprensorio. Un atteggiamento incomprensibile ed inaccettabile”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana.

“Mancano medici nei reparti di pediatria – spiega – ostetricia e ginecologia, cardiologia e pronto soccorso. La situazione è così grave che addirittura il reparto di cardiologia il sabato e la domenica è chiuso, come un normale ufficio pubblico, mentre negli altri i tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie sono lunghissimi. Una situazione che si trascina da tempo, senza che il governo regionale si sia adoperato per trovare una soluzione”.

“Ribadiamo pertanto – conclude Chinnici – la necessità di risolvere il problema e di rispettare la pianta organica prevista. Bisogna garantire ai cittadini il diritto alla salute nel distretto sanitario in cui risiedono. Ricordiamo, infatti, qualora sia sfuggito al governo regionale, che l’ospedale di Corleone serve ai cittadini di un comprensorio composto, inoltre, dai comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana e Roccamena. Località che si trovano a più di un’ora di automobile dagli ospedali più vicini, ovvero quelli di Palermo, e serviti da una pessima viabilità”.