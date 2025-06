Ospedale S. Antonio Abate: l’Asp invia al Genio Civile integrazione su Progetto Radioterapia

TRAPANI – Il Direttore dell’UOC Gestione tecnica dell’ASP Trapani, e responsabile unico del procedimento, Francesco Costa, ha provveduto a inviare venerdì scorso all’Ingegnere capo del Genio Civile, il documento integrativo richiesto sul progetto dei lavori di realizzazione del servizio di radioterapia ed ampliamento dell’ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani, ricevuto dai progettisti dell’opera.

L’approfondimento richiesto riguardava dei calcoli strutturali circa la sismicità. Il Genio Civile, presumibilmente entro giugno, concluderà così l’attività istruttoria, propedeutica al rilascio del prescritto parere tecnico sul progetto esecutivo dei lavori da parte della Commissione regionale Lavori pubblici dell’Assessorato Infrastrutture.

Un iter, quello della Radioterapia a Trapani, avviato concretamente nel 2015. Nel Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia per gli anni successivi, redatto nell’anno 2010 dalla Regione Siciliana, vengono inseriti tra i futuri programmi di investimenti di edilizia sanitaria l’ampliamento dell’Ospedale “Sant’Antonio Abate” e l’annesso servizio di radioterapia.

Ma è con disposizione del 19 ottobre 2015 che il Direttore Generale pro tempore dell’A.S.P. di Trapani, in considerazione delle procedure di affidamento dei connessi servizi di ingegneria e di appalto dei lavori, ha conferito all’ing. Francesco Costa, Dirigente dell’U.O.C. Gestione Tecnica, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento.

Il 25/07/2016, è stato quindi approvato in via amministrativa il progetto preliminare dei lavori di realizzazione del Servizio di Radioterapia e di ampliamento dell’Ospedale “S. Antonio Abate”, e approvato in variante urbanistica dal Dipartimento Regionale dell’Urbanistica presso l’Assessorato Territorio e Ambiente Si prevede la realizzazione di un edificio ospedaliero di nuova costruzione caratterizzato da quattro elevazioni, con una superficie di complessivi 5.074 mq (la somma delle superfici dei quattro piani) e contestualmente indetta gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto del servizio di ingegneria relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del servizio di radioterapia ed ampliamento dell’Ospedale di Trapani.

Con delibera n. 1899 del 23/05/2017 è stata aggiudicata la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione del servizio di radioterapia ed ampliamento dell’Ospedale di Trapani, in favore del raggruppamento di professionisti RPA S.r.l. e il relativo contratto d’appalto è stato sottoscritto il 12/10/2017. In corso , è stato necessario adeguare il progetto alla nuova rete ospedaliera regionale approvata col D.A. Salute n. 22 del 11/01/2019.

Il 18 marzo 2020, il raggruppamento d’imprese ha trasmesso il progetto esecutivo adeguato alla nuova rete ospedaliera regionale e, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, con Decreto Assessorato Salute n. 614/2020 è stato approvato il piano di potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva nelle ASP e Aziende Ospedaliere della Regione Sicilia, prevedendo, per l’ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani, la realizzazione di un Reparto per terapia sub-intensiva dotato di 18 posti letto.

Quindi in data 09 giugno 2023 il R.T.P. progettista ha trasmesso il progetto esecutivo, comprendente la realizzazione del Servizio di radioterapia all’interno del nuovo edificio in ampliamento dell’Ospedale, per un importo complessivo di 38.297.125 euro, di cui € 30.691.911 per lavori e € 7.605.214 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con la pubblicazione della delibera del direttore generale del 31 dicembre 2024 ha dato il via alla procedura per l’affidamento dei lavori e del disciplinare di gara, per un investimento complessivo di 40.723.082 euro, e con quella n.73 del 22 gennaio 2025 “Recepimento del rapporto di verifica del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento dell’Ospedale S. Antonio Abate e realizzazione del servizio di radioterapia”, si è certificata la positiva conclusione della verifica dall’organismo di controllo accreditato Conteco Check. Il tutto inviato all’Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani.

Infine la gara che, trattandosi di lavori per un importo sopra la soglia comunitaria, sarà indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana – Ufficio regionale di Committenza di Trapani.