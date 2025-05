Ospedali di Comunità: lavori in corso a Salemi, Marsala e Trapani

SALEMI – MARSALA – Proseguono i lavori di realizzazione dei tre ospedali di comunità, da concludersi entro il 30 giugno 2026, finanziati all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani nell’ambito della Missione 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ai lavori sovrintende il Servizio Gestione Tecnica dell’ASP, diretto da Francesco Costa.

In provincia di Trapani gli ospedali di comunità sorgeranno a Salemi, Marsala e Trapani, con 20 posti letto ciascuno. Si tratta di nuove strutture di ricovero di nuova tipologia, introdotte dal D.M. 77/2022 del Ministero della Salute, rivolte a pazienti che non richiedono cure intensive, ma che non possono essere assistiti opportunamente al proprio domicilio. Svolgeranno un ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale, fungendo così da ponte tra le cure domiciliari e il ricovero ospedaliero, al fine di evitare degenze ospedaliere improprie o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei alla stabilizzazione del paziente e al suo recupero funzionale. All’interno di ogni ospedale di comunità verrà garantita l’assistenza infermieristica 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, oltre alla presenza di un medico, di operatori socio-sanitari e di personale sanitario con funzioni riabilitative.

A Salemi è in corso d’opera il cantiere al terzo piano del “Vittorio Emanuele III” che ospiterà sia l’ospedale di Comunità che la Casa della Comunità, altra novità introdotta dal sistema di riforma dell’assistenza sanitaria territoriale, con ambulatori ed équipe di medici specialisti, di medicina generale, pediatri, infermieri e altri professionisti della salute. Gli interventi di riqualificazione e rimodulazione dei locali, che al momento interessano un’area, verranno estesi a tutto il piano dopo il trasferimento del reparto di medicina. L’importo complessivo del finanziamento ammonta a oltre due milioni e 600 mila euro, così ripartito: 1.635.557 per l’ospedale di Comunità e 991.247 per la Casa della Comunità.

A Marsala, l’ospedale della comunità si sta realizzando nell’intero terzo piano del presidio ospedaliero “Paolo Borsellino” in contrada Cardilla, con il reparto di malattie infettive che sarà trasferito al settimo piano. I lavori riguardano sia la parte impiantistica che gli aspetti manutentivi e distributivi con la predisposizione delle 11 stanze di degenza, i servizi igienici, gli uffici amministrativi e gli spazi comuni. L’importo complessivo del finanziamento per questo ospedale è pari a oltre due milioni e 900 mila euro.

A Trapani, sorgerà una nuova costruzione, all’interno di un’area di proprietà dell’ASP in contrada Belvedere (cosiddetto Fondo Paneperso), destinata ad ospitare l’ospedale di Comunità ma anche la Casa della Comunità e la Centrale Operativa Territoriale (COT). Dopo aver eseguito gli scavi, la ditta aggiudicataria dell’appalto, sta in questi giorni predisponendo il piano di posa delle fondazioni, per poi iniziare con la costruzione vera e propria dell’opera. I lavori, che prevedono la realizzazione di tre corpi di fabbrica distinti ma comunicanti, sono stati finanziati per un importo di sei milioni e 200 mila euro, così ripartito: 3.474.002 per l’Ospedale di Comunità, € 2.529.190 per la Casa della Comunità e 208.275 euro per la COT.

Le strutture di Marsala e Salemi, saranno pronte già nei primi mesi del 2026, mentre per Trapani la scadenza per completare tutti gli interventi è quella prevista per i lavori finanziati dal PNRR.