Osservatorio incidentalità stradale, Analisi cause incidentalità. Individuazione misure di prevenzione e protezione

TRAPANI – Si è riunito presso la Prefettura di Trapani il Tavolo tecnico ristretto dell’Osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali. Oggetto della riunione l’analisi del dato sull’incidentalità relativo al contesto provinciale con riferimento all’anno 2025 e gli interventi di efficientamento della rete stradale adottati dagli Enti proprietari e gestori.

L’esame dei dati infortunistici, rilevati congiuntamente da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizie locali, ha permesso di individuare alcune tendenze temporali e spaziali, di valutare l’opportunità di nuove misure di prevenzione e protezione nonché di approfondire le principali cause degli incidenti.

Nel 2025 si è registrato un numero di sinistri superiore del 17,27 % rispetto al totale degli incidenti verificatisi nell’anno precedente. Gli incidenti stradali si verificano nella preponderanza dei casi nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 14. Le strade comunali sono quelle interessate dalla maggiore incidentalità e il 76.53% degli incidenti è avvenuto nei centri abitati. La maggior parte degli incidenti è avvenuta lungo rettilinei ed in particolare il 64.71% in tratti di strada ad una carreggiata con doppio senso e il 29.41% in tratti di strada ad una carreggiata a senso unico. Gli incidenti hanno coinvolto 2669 veicoli, di cui il 75,6% autovetture, l’8,3 % motocicli e il 5,4% ciclomotori. L’eziologia più frequente è riconducibile a comportamenti imprudenti e a violazioni delle norme di sicurezza stradale, quali la velocità non commisurata alle condizioni del traffico e metereologiche, l’abuso di alcol o stupefacenti, l’utilizzo improprio del cellulare alla guida.

Nel corso della riunione gli Enti proprietari e gestori delle strade hanno relazionato in merito alle misure di prevenzione e protezione adottate, quali lavori di pavimentazione, scerbatura del verde, cura della segnaletica sia orizzontale sia verticale, ripristino dell’illuminazione, nonché interventi a seguito di frane e smottamenti e per il consolidamento delle scarpate con reti di protezione in base alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, in particolare lungo la SS 187.

L’attività dell’Osservatorio si integra con le iniziative di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del Codice della Strada, volte a promuovere l’adozione di comportamenti corretti e sicuri e a migliorare la consapevolezza degli utenti, quali la progettualità attivata dalla Prefettura di Trapani con e nelle scuole.