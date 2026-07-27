Osservatorio provinciale permanente sicurezza nei luoghi di lavoroIniziative di prevenzione e contrasto allo stress termico

TRAPANI – Lo scorso 23 luglio 2026 si è svolto, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, un incontro dell’Osservatorio provinciale permanente in materia di sicurezza del lavoro e contrasto al lavoro nero e irregolare, costituito con decreto prefettizio prot. n. 75955 del 26.09.2024.

L’incontro – convocato anche su impulso delle organizzazioni sindacali – ha avuto ad oggetto il rischio da stress termico e l’individuazione di procedure condivise volte a garantire l’osservanza delle raccomandazioni poste a tutela dei soggetti maggiormente esposti a rischio, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Alla luce di tali disposizioni e in considerazione dell’attuale situazione climatica, con la persistenza di temperature estreme, le Forze dell’ordine e gli Enti a vario titolo competenti – Ispettorato Territoriale del Lavoro, INAIL, INPS, ASP, Comando dei Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, Sindaci, Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Organizzazioni sindacali ed Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Trapani – hanno approfondito l’ordinanza contingibile e urgente n. 1/2026 del 12 giugno 2026 emanata dal Presidente della Regione Siciliana e la nota prot. n. 33956/DG/DRPC del 13 luglio u.s. con cui il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha impartito indicazioni ai Sindaci, nella qualità di autorità locali di protezione civile, di attuare, avvalendosi della propria struttura comunale di protezione civile, della polizia locale, del volontariato e delle strutture operative di competenza, tutto quanto previsto nei propri Piani Comunali di Protezione Civile.

In occasione dell’incontro, la A.S.P. di Trapani – U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ha illustrato i contenuti dell’opuscolo dal titolo “Prevenire il rischio da stress termico – Guida pratica per la tutela dei lavoratori durante le ondate di calore”, vademecum realizzato al fine di fornire indicazioni pratiche ed immediate a datori di lavoro, dirigenti, preposti, medici competenti e lavoratori, affinché il rischio da stress termico venga gestito attraverso un’adeguata organizzazione del lavoro, la pianificazione delle attività e la collaborazione di tutte le figure deputate alla prevenzione. Il vademecum, pubblicato sul sito dell’ASP e di questa Prefettura, sarà tradotto nelle lingue veicolari.

A tal riguardo, è stato sottolineato che il d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. sancisce l’obbligo generale per il datore di lavoro di proteggere i lavoratori dal rischio derivante dalle alte temperature, valutando il possibile stress termico e assicurando che in tutti gli ambienti di lavoro, quindi, non solo quelli indicati nell’ordinanza della regione Siciliana, sia garantita una temperatura adeguata.

Nel corso della riunione, le Forze dell’Ordine hanno evidenziato che l’implementazione delle attività di controllo e monitoraggio nell’ultimo bimestre sul territorio provinciale ha fatto registrare una leggera contrazione dei casi di lavoro nero, in particolare negli stabilimenti balneari e nelle attività alberghiere, rimarcando come anche gli incontri ispettivi possano tradursi in occasioni di informazione per gli intervistati.

L’INPS, ha garantito la massima disponibilità nella gestione delle istanze di cassa integrazione ordinaria per i lavoratori esposti a eventi meteo avversi; mentre i referenti ASP hanno rimarcato il ruolo del medico competente e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando il costante impegno delle Forze dell’Ordine e degli Enti ispettivi.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di fare rete, di operare in sinergia, rilevando che, insieme alle attività di controllo e alle segnalazioni che possono renderle maggiormente efficaci e tempestive, sono fondamentali le iniziative di sensibilizzazione e di informazione per rendere più consapevoli e responsabili datori di lavoro e lavoratori. A tal riguardo, ha invitato i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro a valutare l’opportunità di programmare eventi con i propri iscritti, confermando la piena disponibilità della Prefettura, delle Forze dell’Ordine e degli Enti Ispettivi a partecipare con propri relatori. In tale prospettiva si colloca il ciclo di incontri informativi organizzati dall’Osservatorio all’interno dei C.A.S, quale quello tenutosi il 22 luglio rivolto agli ospiti del C.A.S. a Marsala, nel corso del quale referenti di INPS, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, Asp di Trapani e Organizzazioni sindacali hanno informato i soggetti ivi ospitati sui diritti e i doveri scaturenti dal rapporto lavorativo.