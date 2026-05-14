Osservatorio sicurezza luoghi di lavoro. Incontro informativo

TRAPANI – Nella mattina del 12 maggio, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, si è svolto un evento informativo nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Provinciale Permanente in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Contrasto al Lavoro Nero e Irregolare, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11.09.2024.

L’incontro, inserito anche tra le iniziative della Prefettura per l’ottantesimo anniversario dell’Assemblea costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne, è stato occasione per esaminare alcune significative novità introdotte dalla Legge 29 Dicembre 2025, n. 198, di conversione del d.l. 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Dopo i saluti istituzionali, il Prefetto Daniela Lupo ha dato la parola ai relatori, ringraziandoli per l’importante contributo volto all’aggiornamento costante e contino in materia di diritti e obblighi che l’ordinamento pone in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori.

I referenti del Dipartimento di Prevenzione, U.O. S.Pre.S.A.L. dell’A.S.P. di Trapani hanno illustrato, in particolare, i contenuti dell’ art. 1 bis – Termine massimo di erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dell’art. 17 – Sorveglianza Sanitaria e promozione della salute, ponendo anche l’accento sull’Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 e sul successivo D.A. n. 369 del 20.03.2026, che ne ha recepito i contenuti e ha stabilito le modalità di applicazione e i controlli che dovranno essere posti in essere al fine di garantire la corretta applicazione della norma.

Il referente del Nucleo Carabinieri Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani ha approfondito la tematica del “badge di cantiere” e della “patente a crediti”.

Con le previsioni relative al “badge di cantiere” il Legislatore è intervenuto sulla tessera di riconoscimento già obbligatoria, introducendo un elemento di tracciabilità per contrastare le irregolarità. Si tratta di un sistema digitale strutturato, dotato di un codice univoco anticontraffazione che non può essere duplicato o falsificato e che lega il documento all’identità anagrafica e previdenziale del lavoratore in modo tracciabile e verificabile in tempo reale.

La patente a crediti rappresenta un passo importante verso la sicurezza nei cantieri, introducendo un sistema di qualificazione che premia le buone pratiche e penalizza le irregolarità e che trova applicazione con riferimento ai cantieri temporanei o mobili (si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano nell’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile, a tutte le imprese e i lavoratori che svolgono attività lavorative in un cantiere, indipendentemente dal loro specifico settore, se operano in subappalto o appalto; restano esclusi i liberi professionisti).

È stato sottolineato quanto risulti fondamentale per le imprese e i lavoratori autonomi informarsi e adeguarsi a queste nuove normative per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi vigenti.

Il referente dell’INAIL ha esposto il proprio intervento dal titolo “A.I., robotica, ricerca e sviluppo e tecnologie digitali al servizio della sicurezza sul lavoro”, sottolineando l’importanza di costituire un sistema integrato, in cui la robotica e il digitale possano funzionare da collante, venendo impiegati nell’ambito di una prevenzione evoluta, centrata sulle persone e sul loro benessere.

E’ idea condivisa, infatti, che la tecnologia e l’intelligenza artificiale debbano essere considerate come “alleate” e, se progettate e gestite correttamente, possano contribuire ad una significativa riduzione degli infortuni sul lavoro.

Non è mancato un invito alla prudenza, da considerare come base della prevenzione, soprattutto nel delicato settore in argomento, in cui si continuano a registrare quotidianamente infortuni e decessi.

In occasione dell’incontro il Dipartimento di Prevenzione, U.O. S.Pre.S.A.L. dell’A.S.P. di Trapani ha illustrato i contenuti dell’opuscolo informativo dal titolo “Lavoratori autonomi – La sicurezza sei tu”, che va ad aggiungersi a quelli relativi alla sicurezza in agricoltura, nel settore edilizio e nei cantieri edili, già in passato predisposti e oggetto di distribuzione ai soggetti direttamente interessati.

Il Prefetto ha ribadito l’importanza della sinergia tra istituzioni, imprese e lavoratori, perché solo costruendo e mantenendo in vita una efficace e salda collaborazione si possono perseguire ed ottenere sempre più importanti risultati in tema di prevenzione, richiamando tutti alla responsabilità.

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Comando dei Vigili del Fuoco, della Camera di Commercio di Trapani, dell’INPS, nonché – sia in presenza che da remoto – referenti delle Associazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, delle Organizzazioni sindacali e dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Trapani.