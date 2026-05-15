Ottant’anni di Autonomia Siciliana, Cna: “Una sfida ancora aperta per imprese e artigiani”

PALERMO – Sono trascorsi ottant’anni dall’istituzione dell’Autonomia speciale della Sicilia e altrettanti dalla fondazione della CNA nazionale. Due percorsi nati nello stesso contesto storico, entrambi legati alla ricostruzione economica e sociale dell’Italia e della Sicilia del dopoguerra.

Nel 1946, infatti, prendevano vita sia lo Statuto autonomistico siciliano sia la CNA: due realtà diverse, ma accomunate dalla stessa missione – contribuire alla crescita dei territori, sostenere il lavoro e dare forza a chi ogni giorno costruisce economia reale.

Lo Statuto autonomistico nacque con un obiettivo preciso: riconoscere le specificità geografiche, politiche, sociali e culturali della Sicilia e dotarla di poteri speciali per la sua crescita. Un obiettivo ancora attuale, soprattutto in una terra che continua a fare i conti con ritardi storici, infrastrutture insufficienti, costo elevato dell’energia, difficoltà burocratiche e un accesso al credito spesso complesso per le micro e piccole imprese.

L’Autonomia deve diventare una leva concreta per semplificare procedure, accelerare investimenti, sostenere il credito, ridurre i tempi amministrativi e creare condizioni favorevoli per fare impresa.

La Sicilia ha davanti a sé opportunità enormi: transizione energetica, ruolo centrale del Mediterraneo negli equilibri economici internazionali, turismo, agroalimentare, digitale, artigianato evoluto e innovazione. Tutto questo può rappresentare il motore di una nuova stagione di sviluppo.

Per CNA Sicilia, il rilancio dell’Autonomia passa da alcune priorità chiare: infrastrutture moderne ed efficienti; sostegno all’accesso al credito per micro e piccole imprese; semplificazione burocratica; valorizzazione dell’artigianato e delle produzioni locali; investimenti nella formazione e nelle competenze; politiche capaci di trattenere giovani e professionalità in Sicilia.