Ottenuta dall’I.C. “l. Radice – V. Pappalardo” la medaglia d’oro al concorso nazionale “adotta un monumento”

CASTELVETRANO – Le Classi III sez. D e II sez. B del plesso V. Pappalardo della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, hanno ricevuto la medaglia d’oro, quale riconoscimento del lavoro svolto, al concorso nazionale “Monumenti e identità nazionale, la scuola adotta un monumento” promosso dal MIUR, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e dalla Fondazione Napoli Novantanove.

Il concorso, giunto alla sua sesta edizione, ha visto l’adesione cresciuta nel tempo di oltre 1300 scuole, 450 Comuni coinvolti e 1500 docenti referenti. La disposizione costituzionale della tutela del nostro patrimonio artistico e storico costituisce il principio fondante del concorso che promuove l’identità culturale, attraverso l’adozione di un monumento che ricade nel tessuto sociale e culturale della comunità scolastica.

La “Lombardo Radice- Pappalardo” si è aggiudicata la medaglia d’oro e il lavoro di produzione delle classi è stato già inserito nell’A.M.A., l’Atlante dei monumenti adottati, consultabile online sul sito www.atlantemonumentiadottati.it

Gli alunni, supportati dai docenti referenti Anna Di Rosa e Crocetta Armata, nonostante le restrizioni dovute alla situazione pandemica e il blocco per il lockdown, si sono impegnati e presi cura del monumento adottato: la prestigiosa Chiesa di San Domenico, costruzione tardo-gotica della fine del ‘400. La conoscenza di questo bene culturale, lo studio e il legame affettivo con il territorio creano radici profonde, che consentono alla scuola di sviluppare dinamiche attive di tutela, di valorizzazione e di appartenenza al tessuto civico. Nonostante le limitazioni sociali, le numerose e oggettive difficoltà, i docenti referenti sono riusciti a creare un laboratorio culturale ed artistico stimolante che ha visto la sinergia e la cooperazione di tutti gli alunni legati dalla comune educazione alla bellezza.

Questo riconoscimento consolida l’attenzione dell’istituto al patrimonio culturale ed artistico della città; infatti già in passato alcune classi della Scuola Primaria del plesso Verga erano state premiate per aver “adottato” il complesso della Collegiata di S. Pietro e Paolo, ancora una classe della Pappalardo ha realizzato un percorso di trekking urbano, con guide alla Chiesa di S. Giuseppe, alla chiesa della Maria SS. Annunziata e infine la guida online interattiva, in lingua italiana e straniera, sull’app digitale iziTRAVEL ancora disponibile e scaricabile gratuitamente, alla voce “Selinunte” con il tour guidato a piedi “Parco Archeologico di Selinunte” ed i giochi per i bambini e visita “I piccoli selinuntini raccontano”, “I piccoli scalpellini raccontano le Cave di Cusa”, “I templi e le metope” guida per bambini all’interno del Museo Salinas di Palermo.