Ottimi risultati ai “Giochi Matematici del Mediterraneo”

PETROSINO – Ancora una grande affermazione per l’Istituto Comprensivo ”Gesualdo Nosengo” di Petrosino: le alunne Amato Silvia e Genovese Adele, della scuola secondaria di Primo grado, hanno partecipato, con ottimi risultati, alla finale nazionale dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”, organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”.

Anche quest’anno la scuola ha aderito con entusiasmo ai Giochi matematici con lo scopo di sviluppare una sana competizione e atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica.

Una grande soddisfazione per tutta la comunità scolastica, ha dichiarato il dirigente Giuseppe Inglese, che in questi ultimi anni ha visto numerosi suoi alunni misurarsi in modo leale con i migliori studenti d’Italia, e risultare vincitori in diverse gare e concorsi.

Un sentito ringraziamento per le docenti Daniela Mannone e Maria Teresa Marino che hanno accompagnato gli studenti con interventi didattici e formativi mirati.

Da parte del Dirigente e di tutta la comunità scolastica, i complimenti a tutti gli studenti partecipanti per i risultati raggiunti e l’augurio di mantenere sempre viva la curiosità verso la conoscenza e il piacere per la scoperta.