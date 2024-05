Ottimo piazzamento per alunno della scuola primaria “Lombardo Radice” alla fase nazionale dei giochi matematici del Mediterraneo

CASTELVETRANO – Domenica 19 maggio 2024 si è svolta, presso l’Università degli Studi di Palermo, la finale nazionale dei ‘Giochi Matematici del Mediterraneo’ giunti alla 14a edizione, che ha visto concorrere oltre 305.000 studenti, provenienti da circa 1000 scuole di tutta Italia.

Anche quest’anno l’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo ha partecipato con un suo rappresentante, l’alunno Mattia Bonafede, della classe 4^ sez. B del plesso Lombardo Radice, già qualificatosi 5° nella scorsa edizione, che rispondendo correttamente a 14 domande su 15, si è classificato al 2° posto su 100 partecipanti della sua categoria. Le insegnanti nutrivano molte speranze di piazzamento nei primi tre posti, visto l’ottimo risultato conseguito da Mattia, che dopo aver partecipato alla Qualificazione d’Istituto e alla Finale d’Istituto, si era classificato al primo posto nella Finale di Area nella categoria P4 e di conseguenza ammesso alla fase finale dei Giochi.

I Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM) si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica; offrono, inoltre, opportunità di partecipazione ed integrazione e di valorizzazione delle eccellenze.

Obiettivi che la scuola da sempre considera prioritari nello sviluppo della personalità e della curiosità nei suoi giovani discenti. In questa dimensione si inserisce perfettamente Mattia che, oltre a conseguire eccellenti risultati in tutte le attività scolastiche, manifesta una spiccata predilezione per l’ambito logico-matematico, nel quale ha ulteriormente sviluppato consapevolezza delle proprie capacità e intraprendenza in ogni attività, consolidando le proprie capacità anche grazie alla partecipazione alle iniziative extracurriculari organizzate dalla scuola con personale interno proveniente dalla Scuola Secondaria di I grado, per fornire agli studenti della scuola Primaria il giusto supporto per affrontare con serenità le competizioni proposte da Enti esterni.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, ha espresso la propria soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dall’alunno, evidenziando il ruolo assunto dalla Scuola che, fornendo un percorso formativo curriculare completo, strutturato in un quadro organico e unitario e un’offerta formativa extracurriculare, valorizza le eccellenze e fa sì che ogni alunno diventi sempre più protagonista del proprio percorso di apprendimento

A Mattia vanno le congratulazioni di tutta la comunità scolastica e i più sinceri e affettuosi auguri perché possa raggiungere nella prossima edizione il primo posto assoluto!