Palasport di Trapani – incontro in Prefettura

TRAPANI – Questa mattina (21 agosto) si è svolto in Prefettura l’incontro convocato dal Prefetto Daniela Lupo, fra Comune di Trapani e la società di pallacanestro Trapani Shark, in relazione ai contrasti sull’uso del palazzetto comunale che hanno avuto ampia eco nell’opinione pubblica.

Erano presenti il Questore e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco di Trapani accompagnato dal Segretario Generale e il presidente del Trapani Shark accompagnato dal suo staff.

Il Prefetto ha richiamato la necessità di non esacerbare gli animi, invitando a tenere toni consoni al ruolo e alla funzione ricoperta, fermo restando che, in caso di persistente disaccordo, si può adire l’Autorità Giudiziaria, sempre secondo il garbo necessario per il rispetto delle istituzioni, che sono patrimonio dei cittadini.

Entrambe le parti hanno dato ampia disponibilità a tenere riunioni in Comune per trovare una soluzione condivisa.