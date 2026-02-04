Palermo: Al Liceo Vittorio Emanuele II di Palermo venerdì 6 febbraio la premiazione del progetto contro il bullismo

PALERMO – Si conclude con un evento pubblico il progetto “Lasciami Volare”, iniziativa promossa da Seven Art s.r.l. in collaborazione con l’Associazione Faro Convention Citizens of Europe, dedicata alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo attraverso un innovativo percorso artistico e digitale. L’appuntamento è per venerdì 6 febbraio 2026, dalle ore 9.30 alle 12.00, presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo.

Il progetto ha coinvolto 23 studentesse e studenti delle scuole superiori, coordinati da 8 docenti, in un percorso creativo volto a sensibilizzare sul tema del bullismo. I giovani partecipanti hanno realizzato elaborati grafici spontanei e riflessivi, esprimendo emozioni e prospettive su un fenomeno sempre più diffuso in ambito scolastico e sociale.

Alla cerimonia interverranno Mariangela Ajello, Dirigente Scolastica del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo; Graziella Bonomo, Dirigente Scolastica del Liceo Artistico Assunto di Caltanissetta; Raluca Vatavu, Digital Business Angel di Seven Art s.r.l.; Rosa Anna Argento, Presidente di Faro Convention Citizens of Europe; Una psicologa del Servizio Civile Co.Tu.Le.Vi; Valentina Chinnici, deputata all’ARS e Presidente del Cidi.