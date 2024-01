Palermo, al via Corso di Scrittura creativa organizzato da BCsicilia

PALERMO – Inizia lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 17 il Corso di Scrittura creativa che sarà tenuta dalla prof.ssa Sandra Guddo. Le lezioni si terranno dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso la Sede di BCsicilia in via Giovanni Raffaele, 7 a Palermo. Per informazioni ed iscrizioni: tel. 346.8241076 – email: segreteria@unipoti.it. Sono previste cinque lezioni che si terranno tutti i lunedì, oltre il 29 gennaio, il 5, 12, 19, 26 febbraio. Questi gli argomenti che verranno affrontati: “Introduzione al corso di Scrittura creativa: le due T. Come trovare l’ispirazione”, “Come scrivere un racconto o un romanzo”, “Come rendere un testo più avvincente”, “Scrivere tante stesure del testo quante siano necessarie”, “Dal processo di revisione alla pubblicazione”. L’iniziativa è promossa da BCsicilia e dall’Università Popolare.