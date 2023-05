Palermo, al via Seminario di Etnoantropologia, promosso da BCsicilia, Anse e Università Popolare

PALERMO – Inizia giovedì 11 maggio 2023 alle ore 17 il Seminario di Etnoantropologia promosso da BCsicilia, Anse e Università Popolare. Sette le lezioni previste: Le Scienze antropologiche e la Sicilia; Le tradizioni popolari di Palermo; Le feste popolari in Sicilia; Pupi, carretti, dolci e gastronomia; Eredità Immateriali in Sicilia; Artigianato ed Eredità Materiali; Tradizioni […]

PALERMO – Inizia giovedì 11 maggio 2023 alle ore 17 il Seminario di Etnoantropologia promosso da BCsicilia, Anse e Università Popolare. Sette le lezioni previste: Le Scienze antropologiche e la Sicilia; Le tradizioni popolari di Palermo; Le feste popolari in Sicilia; Pupi, carretti, dolci e gastronomia; Eredità Immateriali in Sicilia; Artigianato ed Eredità Materiali; Tradizioni popolari tra presente e futuro. Relatori gli etnoantropologi Claudio Paterna e Carlo Di Franco, presentazione a cura di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Le lezioni si terranno i giovedì con inizio alle ore 17 presso la Sede Ares in via Gaetano Donizetti, 14 (accanto al Teatro Massimo) a Palermo. Sara possibile seguire le lezioni anche online. Previste due visite guidate: domenica 28 maggio a Mistretta e Santo Stefano, e domenica 11 giugno a Trapani e Salemi. Alla fine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 346.8241076 – Email: provinciapalermo@bcsicilia.it.