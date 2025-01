Seminario sull’Esoterismo nell’arte: si potrà seguire anche on line

PALERMO – Promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare prende il via, a Palermo, il Seminario sull’Esoterismo nell’arte. Sono previsti otto incontri, da gennaio a marzo 2025, che si si terranno tutti i giovedì, con inizio alle ore 16,30, in presenza presso il Centro culturale Biotos, in via XII gennaio, 2, oppure in Live streaming, e tre visite guidate: a Noto, a Termini Imerese e a Capo d’Orlando. Il primo incontro è previsto per giovedì 9 gennaio e avrà per titolo “Arte e infinito, tra simboli dell’universo ed espressioni contemporanee”, ad affrontare il tema Alberto Samonà, Giornalista e Consigliere di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo. La seconda conferenza, giovedì 16 gennaio, sarà tenuta invece dalla Storica dell’arte Daniela Brignone, e avrà come titolo “Velate verità: l’arte esoterica in Sicilia tra storia e simbolismo”. Giovedì 23 gennaio sarà il turno di Carmelo Montagna, Architetto e Storico dell’Arte, che parlerà su “Architettura dell’invisibile. Geometrie segrete e Ierofanie”. A seguire, giovedì 30 gennaio, l’architetto Giovanna Mirabella affronterà il tema “Il linguaggio ermetico nelle costruzioni medievali”. Nel successivo incontro, previsto per giovedì 6 febbraio, l’Architetto e docente di storia dell’Arte Alessandro Di Bennardo relazionerà sul tema “La luce nelle architetture medievali”. Giovedì 13 febbraio sarà il turno di Tommaso Romano, Scrittore e docente di filosofia che parlerà su “L’esoterismo di Dante secondo René Guénon”. Il tema “Simboli e alchimia nel Settecento” sarà invece affrontato, giovedì 20 febbraio, dalla studiosa d’arte Rosanna Balistreri, infine Giovanni Iannuzzo, Psichiatra e psicoterapeuta, giovedì 27 febbraio, concluderà il seminario con una conferenza “Sul non detto della parola e sulla parola del non detto. Esoterismo e letteratura”.

Le tre visite in programma si terranno, domenica 26 gennaio alle ore 10,00, a Noto, guidati da Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente BCsicilia di Catania, che spiegherà “Il fregio misterioso di Palazzo Nicolaci”, la seconda è invece prevista a Termini Imerese, domenica 16 febbraio con inizio alle ore 10,00. La visita, guidata da Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, avrà per titolo “Dalle tenebre alla luce: un percorso esoterico nella Cammara picta”, infine la terza visita, che si terrà domenica 2 marzo alle ore 10,00 a Capo d’Olando, sarà guidata da Andrea Pruiti Ciarello, Presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella che spiegherà “La dimora del mago”.

Alla fine del Seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. E’ obbligatoria la prenotazione. Per iscrizioni: WhatsApp: 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it.

Nella foto il logo del Seminario.