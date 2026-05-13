Palermo, Cisal in Prefettura firma protocollo sulla legalità: “Vicinanza agli imprenditori vittime di intimidazioni”

PALERMO – “Le parti sociali, datoriali e le istituzioni a Palermo devono fare fronte comune per dimostrare concreta vicinanza ai commercianti vittime di intimidazioni, incoraggiando chi le subisce a denunciare e garantendo ulteriori strumenti alle forze dell’ordine. Gli episodi delle ultime settimane, specie nei quartieri Sferracavallo e Zen, dimostrano la pervasività della criminalità che va contrastata con ogni mezzo”. Lo dice Gianluca Colombino, Segretario generale Cisal Palermo, a margine dell’incontro in Prefettura che ha visto la partecipazione del prefetto, del sindaco, del questore, delle forze dell’ordine e delle organizzazioni datoriali e sindacali.

“Come Cisal abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa sulla legalità promosso dalla Prefettura e dal Comune – aggiunge Colombino – e abbiamo offerto ampia disponibilità a collaborare per sensibilizzare imprenditori e lavoratori a denunciare minacce e intimidazioni. Abbiamo altresì chiesto maggiore presenza sul territorio e interventi più rapidi per fare rispettare le norme sul lavoro, a tutela delle imprese sane e di chi osserva le regole”.