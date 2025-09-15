Palermo Comic Convention festeggia alla grande la decima edizione: appuntamento al 2026!

PALERMO – Si è conclusa ieri sera (14 settembre) la decima edizione di Palermo Comic Convention, il festival della cultura pop siciliana che ha trasformato i Cantieri Culturali alla Zisa in un caleidoscopio di emozioni, creatività e partecipazione. Quattro giorni intensi, dall’11 al 14 settembre, che hanno visto una presenza record di oltre 55 mila visitatori, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel panorama nazionale.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo travolgente, animando ogni angolo del festival: dalle mostre d’arte alle sessioni di gaming, dai panel con ospiti internazionali alle performance cosplay, tutto si è svolto in un clima di festa.

Tantissimi gli ospiti della manifestazione come Luca Ward, voce leggendaria del doppiaggio italiano, protagonista di un incontro emozionante con Leonardo Graziano.

Alessio Riolo, direttore generale del festival, ha dichiarato: «Tutto è nato da un’idea mia e del mio caro amico e socio Antonio Scuzzarella, editore di fumetti. Ci piaceva l’idea che anche Palermo potesse avere un festival interamente dedicato alla cultura pop: cinema, serie TV, videogiochi e, naturalmente, fumetti. Così abbiamo deciso di dare vita a questa grande avventura, che oggi festeggia con orgoglio il suo decimo anniversario».

«Quest’anno, per celebrare il decennale, abbiamo avuto ospiti straordinari – aggiunge Antonio Scuzzarella, direttore culturale di Palermo Comic Convention – : da Enrique Breccia, uno dei più grandi maestri del fumetto sudamericano, ai celebri autori giapponesi Cojima, Nightow e Yashimatsu. In totale, nelle dieci edizioni del festival, abbiamo invitato oltre 1500 ospiti, organizzato decine di appuntamenti e mostre. Siamo davvero soddisfatti del percorso fatto finora. Questo decimo anniversario è particolarmente importante per me: rappresenta non solo la crescita del festival, ma anche il riconoscimento della città e della comunità che lo ha accolto e sostenuto».

L’appuntamento è già fissato: Palermo Comic Convention tornerà a settembre 2026, con nuove sorprese e ancora più energia.