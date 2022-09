Palermo: L’Alloro Fest commemora il generale Dalla Chiesa

PALERMO – Con un’iniziativa dal titolo “In Generale” l’Alloro Fest commemorerà la figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, barbaramente ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982 a Palermo insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Si terrà sabato 3 settembre, alle ore 20.30, nel quartiere Kalsa, presso il Giardino dei Giusti, in via Alloro 90 a Palermo. Nove persone del pubblico si alterneranno in un reading scritto da Renzo Botindari, presidente dell’associazione Epruno.

“L’Alloro Fest nei 30 giorni di eventi dedica diverse serate alla legalità – spiega l’organizzatore Pino Apprendi – e lo fa in via Alloro nel quartiere Kalsa. Comincia con il ricordo del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, un uomo che ha combattuto e battuto il terrorismo e che ha lottato contro la mafia”.

“Ho avuto l’onore di conoscerlo il primo giorno che arrivò a Palermo – aggiunge – mi convocò in Prefettura, nella qualità di segretario provinciale della Cgil dei Vigili del fuoco, per parlare dello sciopero che avevamo proclamato, chiedendomi di rinviarlo per affrontare le problematiche contenute nelle rivendicazioni. Di quell’incontro mi colpì il suo grande carisma di uomo delle istituzioni”.