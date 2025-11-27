Palermo, nell’ambito dell’iniziativa mensile “Incontro con l’Autore” dibattito con Sandra Vita Guddo

PALERMO – Promossa dalle Associazioni BCsicilia, AnSe, A.I.Q.Re.S., Fidapa Palermo Mondello e Kermesse, si terrà domani venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17,30 presso la sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10 a Palermo, il penultimo appuntamento dell’iniziativa “Incontro con l’Autore”. A confrontarsi con i promotori e il pubblico presente sarà Sandra Vita Guddo. Dopo i saluti di Gaetano Di Fazio, Presidente provinciale AnSe, Diana Giammarresi, Presidente Fidapa Palermo Mondello, Nicolò Grimaldi, Presidente dell’A.I.Q.Re.S., dialogherà con l’Autore Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordina l’iniziativa Giorgio Fiammella, Presidente Associazione Kermesse.

Nella foto Sandra Vita Guddo.