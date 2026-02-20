Palermo, nell’ambito dell’iniziativa mensile “Incontro con l’Autore” dibattito con Sara Favarò

PALERMO – Promossa dalle Associazioni BCsicilia, AnSe, A.I.Q.Re.S., Fidapa Palermo Mondello e Kermesse, si terrà venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 16,30 presso la sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10 a Palermo, il primo appuntamento dell’iniziativa “Incontro con l’Autore”. A confrontarsi con i promotori e il pubblico presente ci sarà Sara Favarò. Dopo i saluti di Nicolò Grimaldi, Presidente dell’A.I.Q.Re.S., Gaetano Di Fazio, Presidente provinciale AnSe e Giorgio Fiammella, Presidente Associazione Kermesse, dialogherà con l’Autrice Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordina l’iniziativa Diana Giammarresi, Presidente Fidapa Palermo Mondello.