Palermo, Notti di BCsicilia “Immagini e simboli negli stucchi serpottiani”: visita all’Oratorio del Carminello

PALERMO – Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si terrà giovedì 24 Luglio 2025 alle ore 21,30 l’iniziativa dal titolo “Immagini e simboli negli stucchi serpottiani del Carminello”. Dopo la presentazione del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia inizierà la visita che sarà guidata dalla prof.ssa Francesca Paola Massara. L’appuntamento è in via Porta Sant’Agata, 5 a Palermo. E’ previsto un contributo alla Confraternita di Euro 5. Per prenotazioni: WhatsApp 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it.

L’Oratorio di Nostra Signora della Rosa al Carminello è uno dei più interessanti monumenti del barocco palermitano, noto soprattutto per i raffinati stucchi serpottiani, ospita già una Compagnia della Madonna del Carmine dalla fine del 1500. I documenti d’archivio testimoniano che nel 1732 la Confraternita è rifondata nella Chiesa di San Domenico sotto il titolo di “Nostra Signora della Rosa” e porta l’abitino bianco. Il suo fine è quello di “diffondere la preghiera e la speranza nel mondo della sofferenza”.