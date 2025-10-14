Palermo ospita il Concorso Internazionale di Gastronomia per celebrare la Sicilia “Regione Gastronomica Europea 2025”

PALERMO – In occasione delle iniziative organizzate per celebrare il titolo Regione Gastronomica Europea 2025 assegnato alla Sicilia dall’IGCAT, la città di Palermo ospiterà dal 20 al 24 ottobre 2025 il Concorso Internazionale di Gastronomia, promosso e organizzato da UET – Scuola Universitaria Europea per il Turismo. Il concorso rappresenta non solo un’importante occasione di crescita e visibilità per i giovani chef del Mediterraneo, ma anche un evento simbolico per valorizzare il ruolo della Sicilia come crocevia di culture, sapori e tradizioni.

Il progetto si inserisce nel solco delle attività internazionali che UET porta avanti dal 2004, volte alla promozione del turismo e degli scambi culturali tra l’Italia e paesi come Cina, India, Giappone, Tunisia, Marocco e Tanzania.

Il Concorso Internazionale di Gastronomia vedrà la partecipazione degli studenti degli ultimi anni di istituti alberghieri provenienti da Parigi, Tunisi, Palermo e Casablanca, chiamati a sfidarsi nella preparazione di piatti tipici e creazioni gastronomiche innovative, basate sull’uso di prodotti comuni dell’area mediterranea. L’obiettivo è una rivisitazione contemporanea e inclusiva della cucina tradizionale, con un forte richiamo alla condivisione culturale.

I vincitori saranno annunciati durante la cena di gala il 23 ottobre e riceveranno i certificati di partecipazione rilasciati da UET e dagli istituti formativi coinvolti.

La conferenza stampa si svolgerà il 22 ottobre p.v. a Villa Boscogrande a Palermo a partire dalle 10.30 e vedrà gli interventi di Alessandro Anello, Assessore al Turismo del Comune di Palermo, Fehd Ben Said, Direttore generale UTEC École de Tourisme et Hôtellerie de la Chambre de Commerce Seine et Marne, Amhed Djemal, Direttore di AFMT, Vito Pecoraro, Presidente IPSSOA Istituto Alberghiero Pietro Piazza, Susanna Gristina, Presidente Korai – Territorio, Sviluppo e Cultura, Marina Ambrosecchio, Presidente UET Scuola Universitaria Europea per il Turismo.