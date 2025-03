Palermo: si conclude con una lezione su “Esoterismo e letteratura” il Seminario promosso da BCsicilia e Università Popolare

PALERMO – Si conclude oggi giovedì 13 marzo 2025 alle ore 16,30 presso la Sala Novecento dell’Hotel Joli in via Michele Amari, 11 (Angolo Piazza Ignazio Florio) a Palermo, il Seminario sull’Esoterismo nell’arte promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è prevista la conferenza dal titolo “Sul non detto della parola e sulla parola del non detto. Esoterismo e letteratura” che sarà tenuta da Giovanni Iannuzzo, Psichiatra e psi­coterapeuta.

L’articolato seminario prevedeva otto lezioni e tre visite guidate: a Noto, a Termini Imerese e a Capo d’Orlando. E’ possibile seguire le lezione in presenza oppure in Live streaming. Alla fine del Seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. E’ obbligatoria la prenotazione. Per iscrizioni: WhatsApp: 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it. Facebook: BCsicilia.

Nella foto, Dante e la sua opera, La Divina Commedia.