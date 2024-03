Palermo, sindacati incontrano Comitato ordine e sicurezza: “Inaccettabili le aggressioni alla Polizia municipale, servono più risorse”

PALERMO – “Gli attacchi subiti dalla Polizia municipale di Palermo lo scorso 19 marzo sono una bruttissima pagina della storia di questa città. Ringraziamo il prefetto Massimo Mariani per aver manifestato vicinanza e attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori e aver incontrato le organizzazioni sindacali riunendo ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Lo dicono Nicola Scaglione (Cisal), Giovanni Cammuca (Cgil), Vincenzo Rao (Cisl) e Salvatore Sampino (Uil) che ieri (25 marzo) sono stati ricevuti dal Comitato presso la Prefettura di Palermo, riunione a cui hanno preso parte anche il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori comunali Dario Falzone e Maurizio Carta, il questore Vito Calvino, il comandante della Polizia municipale di Palermo Angelo Colucciello e i rappresentanti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco.

“I fatti esecrabili dello scorso 19 marzo e che hanno riguardato anche altre Forze di polizia dimostrano che il controllo del territorio è una necessità imprescindibile – dicono i rappresentanti sindacali – e siamo contenti della solidarietà manifestata dalle istituzioni. È necessario uno sforzo corale per garantire l’ordine pubblico e per questo abbiamo chiesto di avviare un confronto con il ministero dell’Interno per rinforzare l’organico del Corpo di Polizia municipale, anche abbassandone l’età media. Il prefetto e il sindaco hanno assicurato il loro impegno anche su questo fronte”.