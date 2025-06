“Palermo Spasima”, la storia dell’innamoramento della città raccontata da Giampaolo Frezza direttore del dipartimento LUMSA

PALERMO – Come ci si può innamorare di una città che al primo approccio si considera caotica, disordinata e confusa ma che poi, nel tempo, ti conquista fino a decidere di viverci per il resto della vita?

Lo racconta Giampaolo Frezza, direttore (dal primo gennaio 2025) del dipartimento Lumsa di Palermo nel suo “Palermo Spasima”, edito da Rubbettino: un memoir in cui l’autore descrive l’arrivo, i primi approcci, la conoscenza, l’innamoramento e, infine, l’amore puro per la città di Palermo.

In cammino, per il centro storico ma anche per le periferie, alla ricerca del bello, fra contraddizioni e decadentismi, il racconto è focalizzato sul tema della relazione con l’altro impersonato da una città. Tutto si fonda sulla voce del soggetto e sulla sua capacità di definire relazioni affettive con il mondo circostante. Attraverso lo sguardo e la meraviglia.

Il racconto sarà presentato a Palazzo dei Normanni, Sala Mattarella, il 26 giugno 2025, alle ore 17, alla presenza di Silvana Polizzi (giornalista), Lia Sava (Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo), Dario Mirri (imprenditore e Presidente della Palermo FC), Maria Concetta Di Natale (Presidente della Fondazione Sicilia), Sergio Troisi (Storico dell’arte), Gabriele Carapezza Figlia (Professore ordinario presso la Lumsa) e Pietro Virgadamo (Professore ordinario presso la Lumsa).