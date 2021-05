Pantelleria, nuovi orari attività vaccinale pediatrica

PANTELLERIA: Prosegue a Pantelleria l’attività vaccinale pediatrica. In considerazione dell’attenuarsi dello scenario di rischio dovuto all’emergenza pandemica, la direzione dell’Asp di Trapani ha stabilito, a partire da domani, lunedì 24 maggio 2021, la programmazione dell’attività vaccinale obbligatoria e non, rivolta ai soggetti in età pediatrica. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9 alle […]

PANTELLERIA: Prosegue a Pantelleria l’attività vaccinale pediatrica. In considerazione dell’attenuarsi dello scenario di rischio dovuto all’emergenza pandemica, la direzione dell’Asp di Trapani ha stabilito, a partire da domani, lunedì 24 maggio 2021, la programmazione dell’attività vaccinale obbligatoria e non, rivolta ai soggetti in età pediatrica. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, nel presidio di Igiene e Sanità pubblica di Pantelleria, che si trova nelle immediate vicinanze dell’ospedale ‘B. Nagar’.