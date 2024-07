Pantelleria, spaccio di droga. In manette un 34enne siciliano

PANTELLERIA – I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato un 34enne del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante l’esecuzione di un posto di blocco, dopo aver fermato l’uomo alla guida della propria autovettura, constatavano la presenza nell’auto di residui di fogliame che emanavano un forte odore.

Pertanto procedevano alla perquisizione personale e domiciliare che consentiva di rinvenire, presso la sua abitazione, oltre 3.5 Kg. di infiorescenze di marijuana contenuta in barattoli di vetro, 20 piante di canapa indica in essiccazione, nonché materiale vario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo, a seguito dell’udienza di convalida, veniva sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora sull’isola e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.