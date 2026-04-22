Parco Archeologico di Segesta. 25 aprile e 3 maggio, ingresso gratuito. Passeggiata naturalistica alla ricerca delle orchidee

SEGESTA – Festa della Liberazione a Segesta: complice l’ingresso gratuito nei siti della cultura, sabato prossimo (25 aprile) e il 3 maggio, prima domenica del mese, il parco archeologico diretto da Luigi Biondo promette di indossare le sue vesti primaverili più affascinanti per accogliere i visitatori. Un paesaggio pressoché incontaminato da scoprire con il naturalista Francesco Adragna che sta studiando sia le orchidee spontanee che la biodiversità degli uccelli e dei piccoli animali ospiti del Parco: sarà lui a condurre una passeggiata che partirà da Porta di Valle per risalire verso l’Antiquarium, e raggiungere il maestoso tempio dorico che pare sbucare dal terreno.

Disponibile alle 10.30 anche una vera experience immersiva con guida turistica alla scoperta dei luoghi iconici del Parco, compresi la moschea e l’agorà.

Domenica (26 aprile) mentre gli adulti sia alle 10.30 che alle 11.45, potranno seguire un archeologo di CoopCulture fino al tempio dorico, i bambini saranno coinvolti in un colorato laboratorio sulle farfalle. Per comprendere le tappe misteriose della metamorfosi, sarà costruito un “cerchio della vita”, ritagliando e colorando una foglia con l’uovo, un bruco affamato, una crisalide e, infine, una splendida farfalla.

Il Parco di Segesta è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30, la biglietteria chiude alle 18.

Info e prenotazioni visite e laboratori: www.coopculture.it

È sempre disponibile anche l’Archeopass, il biglietto congiunto per visitare i parchi archeologici di Segesta e Selinunte e, nell’anno di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, ottenere riduzioni sugli ingressi anche al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.