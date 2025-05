Parco archeologico di Segesta, Sabato 17 maggio: Notte dei musei. Apertura serale e ingresso 1 euro

SEGESTA – Il Parco archeologico di Segesta partecipa alla Notte europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l’identità culturale. In tutta Europa i musei saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro. E così anche Segesta, aperta dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22), il percorso conduce al tempio dorico che parrà balzare fuori dalla notte. Alle 21 la visita guidata di CoopCulture alla luce delle lanterne seguendo il filo della misteriosa città elima, forse fondata dagli esuli della lontana Troia sconfitta: si salirà solo fino al tempio, scoprendo l’unicità architettonica e le tecniche di costruzione di un monumento iniziato intorno al 430 avanti Cristo, ma mai completato. Ma la vera emozione sarà quella di entrare nel Tempio alla luce della luna che disegnerà ombre e figure sulle colonne doriche: al centro del monumento, basterà alzare la testa e scoprire il cielo stellato. Per poi ridiscendere seguendo il riverbero delle lanterne che segneranno la strada.

E per i più piccoli la festa continua: domenica (18 maggio) alle 11 potranno infatti partecipare a una caccia al tesoro “green”: un laboratorio didattico che avrà come protagoniste le piante del Parco archeologico, un sito straordinario anche dal punto di vista naturalistico. Sarà un’esperienza, sotto forma di gioco, per far conoscere le specie tipiche del territorio, ma anche per sensibilizzare i bambini sull’importanza della biodiversità e della tutela dell’ambiente. I bambini diventeranno “piccoli botanici ed esploratori” per trovare il il tesoro “verde” degli antichi Elimi, i fondatori di Segesta: li aiuterà una guida naturalistica, con cui andranno a caccia dell’agave, del pino, del rosmarino e della palma nana; ogni pianta è un piccolo tesoro che condurrà ad un forziere pieno di dolci sorprese. Partecipazione: 5 euro.

Info orari e visite Parco archeologico di Segesta www.coopculture.it