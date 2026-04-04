Parco Archeologico di Segesta, visite a Pasqua e Pasquetta

SEGESTA – Pasqua e Pasquetta al sole di Segesta – le previsione promettono bel tempo! – e per giunta domenica è la prima del mese quindi sarà a ingresso gratuito. Il parco archeologico diretto da Luigi Biondo si prepara alle feste indossando il suo abito più bello: fiori, verde, percorsi nella natura in una primavera che pare sbocciata proprio ora. E mentre i grandi visiteranno il Tempio Dorico o saliranno fino al Teatro Antico, i bambini potranno restare a giocare e imparare, in tutta sicurezza.

È infatti questa la nuova proposta di Segesta e di CoopCulture: oltre alle consuete visite guidate – alle 10.30 una vera experience con guida turistica alla scoperta dei luoghi iconici del Parco, compresi la moschea e l’agorà – le famiglie potranno far partecipare i bambini a Officina creativa: da sabato 4 aprile a lunedì 6 aprile, dalle 9 alle 14.30 sarà organizzato uno spazio-laboratorio, il SegestaLab, dove i bambini tra 4 e 11 anni, saranno coinvolti in attività con l’argilla e il cartoncino, giochi di squadra che faranno comprendere il valore di un “team” affiatato o anche percorsi di sensibilizzazione sull’ambiente, la biodiversità e la multiculturalità.

Il Parco di Segesta è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30, la biglietteria chiude alle 18.

Info e prenotazioni: www.coopculture.it

È sempre disponibile anche l’Archeopass, il biglietto congiunto per visitare i parchi archeologici di Segesta e Selinunte e, nell’anno di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, ottenere riduzioni sugli ingressi anche al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.

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