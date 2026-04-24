Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, 25 aprile e 3 maggio ingresso gratuito. Ritorna la visita alle mura fortificate dell’Acropoli

SELINUNTE – Due fine settimana per vivere intensamente i luoghi della cultura: il parco archeologico di Selinunte diretto da Felice Crescente non solo apre gratuitamente sia per la Festa della Liberazione (sabato 25 aprile) sia la prima domenica del mese (3 maggio), ma aggiunge visite didattiche e, per la prima volta, ospita “SELÌBRIA”, fiera del libro organizzata dal Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. La fiera sarà organizzata sabato 25 aprile nel Baglio Florio all’interno del Parco che la promuove in collaborazione con CoopCulture.

Si potranno visitare gli stand delle diverse case editrici siciliane percorrere il Parco in bici, fermandosi a osservare le sculture monumentali di Stefano Bombardieri; o anche partecipare alle visite guidate di CoopCulture: alle 10.30 Selinunte highlights, un percorso bellissimo e suggestivo con guida turistica che include sia la Collina Orientale, che il Baglio Florio e la zona dell’Acropoli da raggiungere con le navette ecologiche. E alle 11.30 una passeggiata tra i templi con la guida turistica che comprende anche il prezioso antiquarium dove sono esposti molti dei reperti scavati a Selinunte. Domenica (26 aprile) sia alle 10.30 che alle 11.45 con un archeologo si raggiungerà la Collina Orientale per scoprire i segreti che si celano dietro la costruzione dei templi, dalla cava fino alla messa in opera dei blocchi lapidei.

Domenica 3 maggio sarà sempre disponibile alle 10.30 Selinunte highlights, ma si aggiunge alle 11.30 anche la visita alle mura fortificate dell’Acropoli, costruite dal tiranno siracusano Ermocrate dopo la distruzione di Selinunte nel 409 a.C. È una visita molto particolare perché si entrerà nei passaggi segreti, osservando i cunicoli e le vie di fuga, e le feritoie quadrate da dove gli abitanti riversavano migliaia di frecce sui nemici. Si potrà partecipare alla visita anche sabato (2 maggio) alle 10.30.

È sempre disponibile l’Archeopass, il biglietto congiunto per visitare i parchi archeologici di Selinunte e Segesta e, nell’anno di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, ottenere riduzioni sugli ingressi anche al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.

Il Parco di Selinunte è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18. Info e prenotazioni: www.coopculture.it