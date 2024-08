Parco di Selinunte, prima domenica del mese (ingresso gratuito) tra visite guidate e archeobike

SELINUNTE – Un’intera giornata al Parco archeologico di Selinunte approfittando dell’ingresso gratuito per la prima domenica del mese (1 settembre): per scoprire i templi protagonisti della Collina orientale, l’acropoli fortificata affacciata sul mare, il paesaggio mediterraneo su 270 ettari, per il più esteso sito archeologico d’Europa. Domenica quindi ingresso gratuito, dalle 9 alle 20.

Si potrà partecipare, sia alle 10.30 che alle 17,30 a Selinunte Highlights, la visita guidata di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche dello sviluppo della città, poi verso il Baglio Florio e l’ Acropoli con la navetta ecologica. Oppure si può scegliere alle 11.30, la Passeggiata tra i templi, condotta da una guida turistica, alla scoperta dell’area monumentale della Collina orientale, dei tre templi principali, del Baglio Florio con l’antiquarium. Per chi invece preferisce prendersi il proprio tempo e scoprire l’intero sito archeologico, ci sono sempre a disposizione le bici da noleggiare per visitare Selinunte seguendo i percorsi indicati. Chi invece vorrà godersi un aperitivo al tramonto guardando i templi, dovrà aspettare le giornate di martedì o di giovedì prossimi.

In settimana, prima della giornata a ingresso gratuito, ancora tre spettacoli, scampoli del cartellone estivo: domani (giovedì 29 agosto) alle 21.30 al Baglio Florio, arriva la toscana Sartoria Caronte con Rasi al suolo di Cesare Inzerillo e Loris Seghizzi, spettacolo che ha da poco debuttato a Casciana Terme: secondo capitolo della Trilogia con tulle, è una commedia noir a colori, cruda e irriverente, scontata e retorica, senza pessimismo, sulla miseria dell’essere umano. Venerdì 30 agosto al tramonto, sullo sfondo del Tempio di Hera, un concerto dedicato alle melodie di Ennio Morricone. È un progetto inedito realizzato da Corrado Neri per il festival lirico dei Teatri di Pietra: Love Morricone – Archi & voci è un viaggio imperdibile del Coro Lirico Siciliano nelle colonne sonore di Morricone, arrangiate per orchestra e voci. Infine sabato 31 agosto alle 21.30 il nuovo lavoro di Giuseppe Cimarosa che ritorna tra i templi con Lux, in colloquio con i suoi nobili animali. Ventidue tra artisti, cavalieri e musicisti e sette cavalli per un racconto onirico che si snoda sotto forma di rito. Teatro, danza, musica, equitazione sono gli ingredienti di uno spettacolo che ha come protagonisti umani e cavalli che si muovono intorno ad una suggestiva scenografia che riporta ad un tempo passato.

Info e biglietti: www.coopculture.it.

