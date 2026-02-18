Parità di genere, Caronia: “Orgogliosa del mio mandato parlamentare. La norma è una conquista, frutto di tanti anni di battaglie”

PALERMO – “L’approvazione della norma sulla parità di genere è una mia conquista, frutto di tanti anni di battaglie fuori e dentro l’Aula”. Con queste parole, la deputata regionale di Noi Moderati, Marianna Caronia, commenta l’approvazione della riforma degli enti locali che introduce la storica norma sulla parità di genere di almeno il 40% nelle giunte comunali. “È una norma di civiltà, di democrazia e di progresso, i cui risultati rappresentano una conferma forte, chiara e inequivocabile del valore del mandato che mi è stato affidato dai cittadini di questa Regione – sottolinea – Un risultato che si inserisce in un percorso coerente e determinato portato avanti nel corso delle precedenti legislature, durante le quali abbiamo già introdotto regole fondamentali come il 30 per cento di rappresentanza femminile nella giunta regionale e la doppia preferenza di genere”, prosegue.

La deputata ribadisce con forza la volontà di proseguire il proprio impegno politico: “Non appendo certo le scarpe al chiodo. Al contrario, continuo questo percorso con ancora maggiore determinazione, consapevole di avere contribuito a costruire un futuro più equo e inclusivo per la Sicilia. Il mio obiettivo – conclude Caronia – è lasciare un’eredità di opportunità, di diritti e di fiducia alle nuove generazioni di donne, affinché possano diventare protagoniste, punti di riferimento e motore di sviluppo della nostra Regione. È questo che mi rende profondamente orgogliosa di essere una parlamentare siciliana”.