Part-time negli enti locali, Csa-Cisal a Commissione Bilancio Ars: “Aumentare le ore a 15 mila lavoratori”

PALERMO – “L’aumento delle ore per i 15 mila lavoratori part time degli enti locali siciliani è un obiettivo fondamentale per assicurare i servizi ai cittadini: lo abbiamo ribadito alla Commissione Bilancio dell’Ars e lo ripeteremo la prossima settimana, insieme a tanti sindaci di tutta l’Isola. Serve un finanziamento strutturale per Asu ed ex contrattisti che, dopo 30 anni, hanno diritto a uno stipendio dignitoso e a una pensione che non sia più bassa di quella sociale”. Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal, a margine dell’audizione delle organizzazioni sindacali in Seconda Commissione all’Ars.

“Abbiamo chiesto alle forze parlamentari di individuare già in questa Finanziaria le somme necessarie – continua Cannella – e di attivare un tavolo di confronto con lo Stato sui contributi per il miglioramento delle future pensioni: un tema che ha un enorme impatto su 15 mila famiglie e su un territorio come il nostro”.