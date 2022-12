Partanna: 800 mila euro circa di investimenti nella manovra di bilancio approvata il 30 novembre

PARTANNA – Con i soli voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza, è stata approvata il 30 novembre la manovra di assestamento che prevede, per un importo di circa 800 mila euro diversi interventi proposti dall’Amministrazione Comunale, che oggi trovano una adeguata copertura finanziaria per dar via ai diversi progetti. La parte relativa agli investimenti prevede la manutenzione della pavimentazione stradale interna, con asfalto, il cui importo è di 365 mila euro; previsti anche ulteriori 140 mila euro per la manutenzione straordinaria delle fognature, della rete idrica e delle caditoie. Ancora nella manovra sono stati previsti 45 mila euro per la manutenzione degli edifici comunali, 120 mila euro per l’installazione di 18 postazioni di telecamere con quadro di controllo all’interno della sede della Polizia Municipale, 40 mila euro per l’acquisto di nuove attrezzature per l’ufficio di manutenzioni, mentre è stata destinata la somma di 70 mila euro alla manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica. Si aggiungono inoltre 28 mila euro per l’ampliamento di manutenzione delle aree a verde e 30 mila euro per la nuova sistemazione dell’aula consiliare. Svariati altri interventi nella manovra di bilancio: ad esempio, l’implemento di somme per il trasporto scolastico e l’acquisto delle divise dei vigili urbani; somme per manifestazioni culturali e natalizie, per contributi alle società sportive e alle associazioni impegnate nel contrasto al Covid. E ancora somme per la promozione dei prodotti tipici ed altro.

Il sindaco Nicolò Catania nel ringraziare per la sensibilità i consiglieri di maggioranza, si dichiara soddisfatto ritenendo che questa corposa manovra finanziaria darà ulteriori servizi alla città migliorandone la qualità della vita dei cittadini. “La manovra – dice – è frutto anche di un’attenta gestione finanziaria dell’ente, che ha permesso di accumulare fondi del bilancio comunale per interventi importanti e risolutivi di problematiche annose”.