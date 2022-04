Partanna alla Bit di Milano

PARTANNA – Partanna è presente alla Bit di Milano. “Presenteremo – evidenzia il sindaco Nicolò Catania presente all’evento – in uno spazio apposito “Partanna patrimonio culturale della Sicilia: percorsi archeologici, preistorici, antropologici, di arte moderna e contemporanea” nel corso di una conferenza stampa di promozione del nostro territorio che si terrà martedì 12 aprile alle ore 12.30. Sarà un evento importante all’interno della manifestazione internazionale che raduna operatori turistici e che si rivolge a un osservatorio qualificato per presentare l’offerta turistica di singole realtà di tutto il mondo. Il nostro Comune è presente alla Fiera nell’ambito del progetto The Best of western Sicily e all’evento di promozione saranno con me Carlo Peretto, professore onorario dell’Università di Ferrara – Dipartimento Biologia ed Evoluzione, Bruno Corà, storico dell’arte, critico d’arte e accademico italiano, presidente della Fondazione Burri, e Valeria Li Vigni, presidente della Fondazione Sebastiano Tusa.