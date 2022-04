Partanna “archeologica” alla Bit di Milano

PARTANNA – “Partanna patrimonio culturale della Sicilia: percorsi archeologici, preistorici, antropologici, di arte moderna e contemporanea”.

E’ questo il titolo della conferenza stampa di promozione del territorio che si terrà martedì 12 aprile alle ore 12.30 nell’ambito della Bit di Milano, nell’apposito stand di Fieramilanocity. Un evento importante all’interno della manifestazione internazionale che raduna operatori turistici e che si rivolge a un osservatorio qualificato per presentare l’offerta turistica di singole realtà di tutto il mondo. Il Comune di Partanna sarà presente alla Fiera nell’ambito del progetto The Best of western Sicily che mira a promuovere a Milano il brand della Sicilia occidentale.