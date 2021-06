Partanna celebra la Festa della Repubblica

PARTANNA – Anche Partanna oggi 2 giugno data del referendum istituzionale del 1946 si è celebrata la Festa della Repubblica Italiana, giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare appunto la nascita della Repubblica Italiana, avvenuta il 2 giugno del 1946 quando più di 28 milioni di italiani furono chiamati a votare per scegliere la forma di […]

PARTANNA – Anche Partanna oggi 2 giugno data del referendum istituzionale del 1946 si è celebrata la Festa della Repubblica Italiana, giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare appunto la nascita della Repubblica Italiana, avvenuta il 2 giugno del 1946 quando più di 28 milioni di italiani furono chiamati a votare per scegliere la forma di governo del paese dopo la fine del Fascismo: la Repubblica ottenne circa 2 milioni di voti in più rispetto alla Monarchia. Alla celebrazione partannese sono stati presenti il sindaco Nicolò Catania, il parroco padre Antonino Gucciardi, il comandante della stazione dei Carabinieri Luogotenente Vincenzo Bonura, assessori e consiglieri comunali col presidente del Consiglio Massimo Cangemi, esponenti della polizia urbana e dei carabinieri. Il sindaco nel suo discorso ha ricordato la nascita della Repubblica ed ha anche ribadito l’orgoglio della città per il riconoscimento di ieri (1 giugno) ottenuto dal comandante della stazione dei carabinieri luogotenente Vincenzo Bonura che è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.