Partanna Città (della Civiltà) dei Fossati

PARTANNA – Partanna alcuni decenni fa ha cominciato ad essere chiamata Città della Civiltà dei Fossati, per via dell’Area archeologica di Contrada Stretto (caratterizzata dai “Fossati” risalenti ad epoca neolitica) che non è riuscita mai veramente a decollare come sarebbe stato auspicabile. Oggi piuttosto si sente spesso parlare da parte di tanti partannesi, che assistono impotenti alla presenza nella cittadina di numerose buche che danneggiano i pneumatici delle loro auto, di Partanna solo come Città dei fossi. Il problema si è aggravato da alcuni mesi a causa della creazione, come coloritamente si legge nella rubrica Parva Favilla di Kleos di ottobre, “di una ragnatela di chilometri e chilometri di trincee scavate per la posa di cavi elettrici e di fibre ottiche telefoniche”, alcune ripristinate ma “a la scurdata”. Forse non tutti i mali vengono per nuocere: ora molti hanno capito e ricorderanno bene il significato di strada scarificata, dato che da settimane, ad esempio abbastanza indicativo per completare tutto il quadro, verso l’entrata di Partanna nella strada Santa Ninfa-Partanna ci sono tre lunghi tratti “scarificati” da settimane e fanno la gioia degli automobilisti locali.