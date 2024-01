Partanna città turistica: ostaggi dei cani pure in pieno centro storico?

PARTANNA – Pervengono al giornale continue lamentele sulla presenza di cani liberi che circolano “serenamente” anche in pieno centro. Addirittura un branco di cinque grossi cani passeggia liberamente tra corso Calatafimi, via Vespri e via Del Popolo. Non è solo un problema per i turisti (che per fortuna non vengono, anche se nella zona si trovano Castello, Chiesa Madre, Municipio…): è un grosso problema per i cittadini. Nessuno pretende dall’amministrazione che riesca ad eliminare in quattro e quattr’otto il randagismo, ma che blocchi le sue manifestazioni più eclatanti come quelle appena descritte, questo sì: soprattutto per i cittadini ma anche per il futuribile sviluppo turistico di Partanna.