Partanna fa il pieno di libri!

PARTANNA – A conclusione della 1^ rassegna letteraria “Letture nel chiostro“ l’amministrazione comunale tira le somme di un periodo intenso dedicato alla cultura dei libri ed alla promozione della lettura.

Infatti, “oltre ad una interessante e stimolante rassegna di libri – dichiara il

sindaco Nicolò Catania – che ha visto 7 incontri caratterizzati da uno scambio vivace fra autori e moderatori , e la partecipazione di un pubblico interessato e attento che non si è sottratto a dialogare con gli scrittori, questa amministrazione può vantare 3 colpi a messi a segno grazie al lavoro incessante e sinergico con la dott.ssa Doriana Nastasi e tutto il personale del settore“.

Un primo importante traguardo è stato raggiunto con la qualifica di “Città che legge 2020-21“ da parte del Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI.

Riconoscimento questo che viene concesso a quei comuni che si sono distinti negli anni per la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

In sinergia con “ città che legge” è il cosiddetto “patto con la lettura “ uno degli strumenti per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini .

Questo strumento ha come obiettivo la creazione di sinergie tra tutti i protagonisti della rete culturale, in particolare del libro, su un dato territorio e nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni…

Il comune di Partanna ha pertanto messo in moto una vasta rete territoriale strutturata vantando il partenariato , oltre che delle agenzie educative e culturali del territorio, quali scuole e associazioni , anche della Soprintendenza di Trapani, del Parco Archeologico di Selinunte e del Distretto Sanitario.

Un altro importante traguardo è arrivato con il parere di conformità del protocollo di “Nati per leggere “ da Npl nazionale .

Il progetto, creato insieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, promuove attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di far crescere con i loro figli.

Infine la biblioteca di Partanna risulta inserita nell’elenco delle biblioteche beneficiarie di un contributo di Euro 5000 da parte del MIBACT, ai sensi del D.M. n. 267 del 4 giugno 2020 concernente il riparto del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali finalizzato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.

Il contributo verrà interamente utilizzato per l’acquisto di libri al fine di incrementare il patrimonio librario della biblioteca .

“Mi ritengo molto soddisfatta – aggiunge l’assessore alla cultura Noemi Maggio – per tutti i riconoscenti che questa città ha meritatamente ottenuto. Tutte le iniziative messe in campo mirano e contribuiscono alla crescita culturale e sociale del nostro paese . Questa amministrazione condivide l’idea che leggere sia un valore su cui investire soprattutto dalla più tenera età , ecco perché nella nostra ricca progettualità un posto centrale è riservato ai più piccoli“.