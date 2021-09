Partanna: il sindaco e l’assessore alle innovazioni tecnologiche a Roma per il Level Up – Developer Conference

PARTANNA – Il sindaco di Partanna, Nicola Catania, e l’assessore alle Innovazioni Tecnologiche, Antonino Zinnanti, hanno preso parte questa mattina, in qualità di relatori, e per il secondo anno consecutivo, alla conferenza dal tema “Cinema Videogiochi e Cultura – Le nuove tecnologie si fondono con la settima arte per trasformare le difficoltà in opportunità e per aprire nuovi orizzonti occupazionali”, inserita nell’ambito della quarta edizione di “Level Up – Rome Developer Conference” che si è svolta online e in presenza a Roma presso gli spazi dell’ITIS “Galileo Galilei”; Istituto Tecnico che ospita due salette di informatica intitolate al G55 Coworking/Fablab di Partanna.